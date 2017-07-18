Пенсии и социальные пособия в 2018 году проиндексируют по уровню инфляции текущего года

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Все социальные пособия, пенсии неработающим пенсионерам, будут проиндексированы в 2018 году по уровню фактической инфляции 2017 года, сказал министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
"С 1 января 2018 года выплаты, которые предусмотрены для семей с детьми, для различных льготных категорий в виде ежемесячных денежных выплат, это касается и пенсий неработающих граждан, все автоматически будет индексироваться на фактическую инфляцию (2017 года - прим. ТАСС)", - сказал Топилин.
Он добавил, что все соответствующие законы уже были приняты.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на конец 2017 года составит 3,8%.