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Пусконаладочные работы начались на первой линии завода "Ямал СПГ"

Экономика и бизнес
18 июля, 17:16 UTC+3 ТАСС

Запуск производства планируется в конце 2017 года, на полную мощность завод выйдет к 2019 году

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ТАСС, 18 июля. Пусконаладочные работы начались на первой линии завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ", который возводится в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Запуск производства планируется в конце 2017 года, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Состоялось заседание рабочей группы "Развитие энергетики" государственной комиссии по вопросам развития Арктики, в котором принял участие первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников. На "Ямал СПГ" сейчас идут пусконаладочные работы на первой линии, производство планируется начать в конце этого года. "Новатэк" совместно с партнерами планирует запустить первую очередь завода "Ямал СПГ" в конце 2017 года", - сказали в пресс-службе.

На полную мощность в 16,5 млн тонн завод выйдет в 2019 году. "И тогда Россия по объемам производства СПГ поднимется с девятого на пятое место в мире", - уточнили там. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщал ТАСС, что первые загрузки танкеров по проекту "Ямал СПГ" запланированы на декабрь 2017 года.

Также в пресс-службе отметили, что "Новатэк" приступил к проектированию следующего проекта - "Арктик СПГ-2", который будет располагаться на Гыданском полуострове на берегу Карского моря (ЯНАО). "Совокупная мощность "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" составит порядка 35 миллионов тонн. Потенциал ресурсной базы этого региона позволит осуществлять и последующие проекты", - добавили власти.

О проекте "Ямал СПГ"

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие компании "Новатэк" (50,1%), концерна Total (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

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