Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в 2017 году в пределах 100 млн тонн

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в 2017 году в пределах 100 млн т. Об этом заявил глава департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев.

"В целом по стране прогноз в пределах 100 млн т зерновых", - сказал он.