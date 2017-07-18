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Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в 2017 году в пределах 100 млн тонн

Экономика и бизнес
18 июля, 16:29 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в 2017 году в пределах 100 млн т. Об этом заявил глава департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев.

"В целом по стране прогноз в пределах 100 млн т зерновых", - сказал он.

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