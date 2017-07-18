МЭР может расширить субсидирование авиаперевозок в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассматривает возможность расширения субсидирования авиаперевозок в Крым. Об этом во вторник журналистам в Севастополе сказал замминистра экономического развития Сергей Назаров после совещания о ходе реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.

"С точки зрения программы субсидирования - рассматривается вопрос расширения. Будет или нет - сейчас сложно сказать, но такой вопрос действительно рассматривается", - сказал Назаров.

Он отметил, что снижению цен на авиаперевозки будет способствовать развитие конкуренции в этой сфере.

Ранее сообщалось, что по специальному тарифу с 15 мая в Крым можно улететь из 36 российских городов. Цена льготного билета, в зависимости от города вылета, колеблется от 2,5 до 12,5 тысяч рублей. За 2,5 тысячи рублей в Симферополь можно улететь из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля.

Воспользоваться программой могут лишь определенные категории граждан - молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также взрослый, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды детства II и III группы.