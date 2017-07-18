Минфин и МЭР поддержали выделение на поддержку АПК 242 млрд рублей в 2018 году

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СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития поддержали выделение на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) 242 млрд рублей в 2018 году. Об этом сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в рамках рабочего визита в Ставропольский край.
"Вчера было совещание у премьера [Дмитрия Медведева] - Минфин и Минэкономразвития договорились, просили оставить нам 242 млрд рублей: здесь и цифра на технику, и льготные кредиты и так далее", - заявил он.
При этом министр отметил, что для финансирования программы льготного кредитования аграриев необходимы дополнительные 50 млрд рублей, но пока таких средств в бюджете нет.
"Чтобы льготные кредиты обеспечить, нужно порядка 50 млрд рублей, но все по возможностям - бюджет федеральный несет огромные нагрузки. Тем не менее, для нас очень важно, что уровень [поддержки АПК] не снижается, более того, он даже растет", - подчеркнул министр.
В 2017 году на финансирование программы АПК было предусмотрено 215,9 млрд рублей (базовый сценарий), еще 13,7 млрд рублей выделено Минсельхозу из резервного фонда правительства на субсидирование производителей сельхозтехники.
Кроме того, поправки в бюджет РФ предусматривают дополнительное финансирование на развитие АПК в размере 10 млрд рублей.