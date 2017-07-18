Срок уплаты имущественных налогов могут перенести с декабря на октябрь

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому срок уплаты имущественных налогов, взимаемых с физлиц (транспортный, земельный и налог на имущество), сдвигается с 1 декабря на 1 октября. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время срок уплаты имущественных налогов - не позднее 1 декабря года, следующего за прошедшим налоговым периодом.

Установленный срок отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов, указывается в сопроводительных материалах к законопроекту. В целом по России доля налога на имущество физических лиц и земельного налога, зачисляемых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в бюджеты городских и сельских поселений, составила в 2015 году в налоговых и неналоговых доходах муниципальных образований 19%. На долю транспортного налога с физлиц приходится порядка 40% доходов дорожных фондов консолидированных бюджетов субъектов РФ.

"Вместе с этим около 50% платежей по имущественным налогам осуществляется физическими лицами в конце ноября - начале декабря. Это приводит к неравномерной наполняемости дорожных фондов, местных бюджетов, а также отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых обязательств", - говорится в пояснительной записке.

Для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов и дорожных фондов консолидированных бюджетов субъектов РФ законопроектом предлагается установить срок уплаты этих налогов не позднее 1 октября.