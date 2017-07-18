Минфин: налог на розничную продажу сигарет приведет к росту цен и объему контрафакта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Предлагаемый в рамках антитабачной концепции Минздрава налог на розничную продажу сигарет, а также экологический налог могут привести к росту цен и объему нелегального рынка. Об этом сообщила заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Ольга Цибизова, выступая на экспертном совете ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

"К чему может привести такая мера? Один и тот же табак, табачное изделие будет облагаться акцизом, налогом на добавленную стоимость, налогом на розничную продажу и плюс экологическим налогом. То есть это может привести к такому повышению цен, которое будет способствовать увеличению объемов контрафактной продукции в РФ. Сможет ли при таком налогообложении предприятие, которое производит табачные изделия, сохранить в том же объеме свои рабочие места, вызывает большие сомнения", - сказала она.

По данным табачных компаний, доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ сейчас составляет порядка 5-7%.

Еще одной проблемой является то, что сейчас в России самые высокие акцизные ставки на табак. При этом в рамках ЕврАзЭС ведутся переговоры об унификации этих ставок, однако не все участники союза разделяют эту точку зрения.

"Соответствующее соглашение подготовлено достаточно давно, переговоры ведутся на протяжении двух лет, может дальше больше. В РФ самые большие ставки акцизов, и убедить наших коллег, что они тоже должны в такой же мере повысить акцизы, нам пока не удалось. Например, Белоруссия не хочет повышать ставки акцизов исходя из социальных последствий, к которым повышение может привести. Поэтому наши опасения, что значительное повышение ставок (которое предусматривает концепция Минздрава - прим. ТАСС) акцизов приведет к еще большему осложнению ведения переговоров по унификации ставок акцизов", - отметила представитель Минфина.

Унификация акцизов необходима в том числе для того, чтобы пресечь поток нелегальной табачной продукции из соседних стран, где акцизные ставки ниже, чем в России, пояснила она.

Исключить акцизы

Минфин также предлагает исключить из антитабачной концепции Минздрава фрагменты о регулировании акцизных ставок на сигареты, сообщила Цибизова.

"С нашей точки зрения формирование налоговой политики - это все-таки не прерогатива данной концепции, а прерогатива Налогового кодекса, который разрабатывается и ставки акцизов которого утверждаются на основании основных направлений налоговой политики, которые формируются правительством ежегодно исходя из экономических интересов РФ. Когда мы рассматривали концепцию, мы очень настоятельно просили из этой концепции этот раздел исключить и оставить все-таки налоги за Минфином и правительством РФ, которое будет регулировать повышение или снижение ставок акцизов на табачную продукцию", - подчеркнула она.

Ставки на табак

Сейчас сигареты в России облагаются акцизом двумя способами - в виде фиксированной ставки налога на тысячу штук и в виде процентного налогообложения (адвалорной ставки) от предельной цены пачки сигарет.

Ставка акциза на сигареты в 2017 году выросла до 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости.