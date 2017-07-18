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Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечно

Экономика и бизнес
18 июля, 16:58 дата обновления: 18 июля, 17:19 UTC+3

Зампред ЦБ РФ выступила на парламентских слушаниях в Госдуме

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Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Период низких цен на нефть может длиться почти бесконечно.

Такую оценку высказала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Есть много аргументов в пользу того, что период низких цен (на нефть - прим. ред.) может продлиться долго. Может быть, даже почти бесконечно. Сейчас все говорят про электромобили, про альтернативную энергетику", - сказал она, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Цена барреля нефти Brent с начала текущего года снизилась на 13,6% - до $49,09 за баррель. При этом в начале года цена Brent находилась на отметке в $57 за баррель, что на 53% выше, чем в начале 2016 г.

Юдаева также отметила, что российская экономика вступает в эпоху низкой инфляции. "Мы переходим в эпоху низкой инфляции. Для бюджетополучателей это означает, что покупательная способность бюджетных расходов становится более стабильной и более предсказуемой", - сказала она.

Зампред ЦБ подчеркнула, что бюджету невыгодна высокая инфляция или слишком сильное снижение курса рубля, так как покупательная способность при такой ситуации падает вопреки номинальному росту доходов.

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Юдаева, Ксения Валентиновна
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