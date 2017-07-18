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Ветроэнергетический парк планируют построить в Арктике при поддержке мурманских властей

Экономика и бизнес
18 июля, 17:09 UTC+3 ТАСС

Детали проекта и сроки его реализации пока не сообщаются

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ТАСС, 18 июля. Компании "Энел Россия" и "Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1" (дочерняя компания Windlife Energy B. V., Нидерланды) при поддержке правительства Мурманской области планируют построить ветроэнергетический парк в арктическом регионе. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства области.

"Российским филиалом голландской компании (Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1) инициировано строительство в регионе ветроэнергетического парка на территории Кольского Заполярья. На региональном уровне сейчас особое внимание уделяется внедрению лучших доступных природоохранных технологий. Мы понимаем важность развития зеленой энергетики как на территории страны, так и, конечно, на территории Мурманской области", - сообщили в пресс-службе, не уточнив данных по проекту и сроков его реализации.

По словам директора компании "Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1" Пауля Логчиса, объединение с группой "Энел", занимающейся зеленой энергетикой, и успешное участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, позволит реализовать этот проект. Председатель совета директоров компании "Энел Россия" Стефан Звегуйнцов поблагодарил правительство Мурманской области за организацию встречи и отметил, что участие в ней представителей всех профильных ведомств подтверждает, что инвестициям в зеленую энергетику в регионе придается большое значение.

"Стороны детально обсудили текущую стадию реализации проекта, а также перспективы и возможные направления дальнейшего взаимодействия", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе "Энел Россия" ТАСС не стали раскрывать детали сотрудничества в рамках проекта. На данный момент известно, что ветропарк будет рассчитан на 200 МВт.

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