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Новикомбанк подписал с "Авиакапитал-Сервис" соглашение о финансировании поставок МС-21

Экономика и бизнес
18 июля, 19:27 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ область/ 18, июля. /ТАСС

Документ об организации финансирования в размере $3,8 млрд подписали председатель правления банка Елена Георгиева и гендиректор компании Роман Пахомов

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Генеральный директор компании "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, Президент Корпорации "Иркут" Олег Демченко

Генеральный директор компании "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов, Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, Президент Корпорации "Иркут" Олег Демченко

© Пресс-служба Новикомбанка

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Новикомбанк подписал с "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя лизинговая компания госкорпорации "Ростех") на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) во вторник соглашение о финансировании поставок самолетов МС-21 российским авиакомпаниям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в ТАСС.

"В рамках деловой программы МАКС-2017 Новикомбанк и ООО "Авиакапитал-Сервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключили соглашение об организации финансирования в размере $3,8 млрд. Документ подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор компании "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов. Средства пойдут на финансирование поставки новых современных российских самолетов МС-21 отечественным авиакомпаниям", - говорится в сообщении.

На церемонии подписания соглашения присутствовал президент корпорации "Иркут" (компании - производителя самолетов МС-21) Олег Демченко.

"МС-21 - это перспективный российский авиалайнер, который по многим характеристикам и экономичности превосходит существующие аналоги. Организация финансирования такого значимого в глобальном масштабе проекта является для Новикомбанка предметом гордости. Поддержка создания передовой авиационной техники и отрасли в целом - одна из приоритетных задач Новикомбанка как опорного банка российской промышленности", - приводит слова Георгиевой пресс-служба банка.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в начале июля ознакомился с новой сборочной линией самолетов МС-21 и присутствовал при его полете. Он высоко оценил авиалайнер и выразил уверенность в том, что МС-21 будет пользоваться спросом как у отечественных, так и у зарубежных авиакомпаний. Также он подчеркнул, что самолет вобрал передовые разработки в области современного авиастроения.

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