Депутат Госдумы сообщил главе ЦБ об отказах в автокредитах жителям Северного Кавказа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Шамсаил Саралиев (избран от Чеченской Республики) направил запрос председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором указал на отказы со стороны российских банков в выдаче автомобильных кредитов жителям ряда регионов Южного федерального округа и Северного Кавказа. Парламентария поддержали, поставив подписи под документом, более десятка его коллег, в том числе представитель "Справедливой России", заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

При этом в пресс-службе ВТБ (ВТБ 24 входит в группу ВТБ - прим. ТАСС) заявили, что если клиент зарегистрирован в регионе, в котором банк не работает, заявка на кредит не будет одобрена, в то время как регион ее подачи значения не имеет.

Нет доверия - нет клиента

В запросе, копия которого есть у ТАСС, Саралиев пишет, что неоднократные обращения в его адрес жителей некоторых регионов ЮФО и Северо-Кавказского региона России, в том числе избирателей, проживающих в Чечне, об отказах им в автокредитах в московских банках, побудили его "лично разобраться в данной проблеме и попытаться взять автокредит на свое имя". Он рассказал, что 8 июля этого года побывал в одном из московских автосалонов и подал все необходимые документы для приобретения в кредит отечественного автомобиля LADA 4х4.

"Ни один из перечня банков, указанных в автосалоне, кредит мне не одобрил, в том числе банк ВТБ 24, где в течение многих лет являюсь клиентом и держателем банковских карт с зарплатным проектом", - констатировал Саралиев. "Являюсь добросовестным гражданином РФ, длительное время проживающим в Москве, мои риски потери платежеспособности сведены к минимуму. Тем не менее, не принимая во внимание вышеперечисленное, все московские банки в выдаче автокредита мне отказали", - указал он. По словам депутата, причиной отказа явилась его постоянная регистрация в Грозном.

Единоросс сообщил, что затем он направил в тот же автосалон своего помощника "с пропиской в деревне Нижегородской области, не имеющего даже временной регистрации в Москве, и ему автокредит был одобрен". "К моему большому сожалению, вынужден признать, что если у банков России, в том числе ВТБ 24, нет доверия к гражданам России - жителям регионов Северного Кавказа, регионов ЮФО, то, соответственно, мое доверие к этим банкам также отсутствует", - подчеркнул он.

В связи с этим Саралиев направил руководству ВТБ 24 письменное уведомление о намерении расторгнуть договорные отношения и о закрытии всех счетов, открытых на его имя. "Расцениваю факт отказа в кредитах жителям Северного Кавказа (кроме Ставропольского края, жителям которого московские банки кредиты одобряют) как явную дискриминацию и ущемление прав граждан", - говорится в его обращении главе ЦБ.

Политик попросил главу ЦБ обратить внимание на эту проблему и рекомендовать банкам оценивать риски каждого заемщика индивидуально, "не по территориальным и национальным признакам".

Газзаев, со своей стороны, в разговоре с ТАСС назвал абсолютно правильной позицию своего коллеги. "Почему такое разделение должно быть?" - задался он вопросом.

По мнению парламентария, "нужно вынести решение, которое будет отвечать требованиям законодательства РФ". "Почему ты не имеешь права получить кредит, если выполняешь все условия кредитования? Все российские граждане должны быть равны", - убежден он.

Позиция ВТБ

В пресс-службе ВТБ ТАСС заявили, что "все российские банки придерживаются единого правила по выдаче кредитов". "Если клиент зарегистрирован в регионе, в котором банк не работает, заявка не будет одобрена. При этом регион ее подачи значения не имеет", - пояснил собеседник агентства.

Так, ВТБ 24 присутствует не во всех субъектах РФ, напомнили в пресс-службе. "К примеру, отделений банка нет в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока", - заключил представитель банка.