Минздрав предложил запретить беспошлинную продажу сигарет в duty free

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Антитабачная концепция Минздрава РФ содержит запрет на беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free на территории России. Об этом сообщила исполнительный директор Евразийской Ассоциации Duty Free Фатима Дзоблаева, выступая на экспертном совете ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

"В концепции предлагается запрет на беспошлинные продажи [сигарет], то есть они будут продаваться по полной цене с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины", - сказала Дзоблаева.

В Минздраве ТАСС подтвердили, что такое предложение действительно есть в проекте концепции. Беспошлинная и безналоговая торговля табачной продукцией должна быть запрещена в РФ, так как это положение содержится в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, к которой Россия присоединилась в 2011 году, сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с конвенцией, каждая сторона "должна учитывать свои национальные цели в области здравоохранения, касающиеся борьбы против табака, и, в соответствующих случаях, вводить или сохранять меры, которые могут включать запрещение или ограничение, в соответствующих случаях, продажи безналоговых и беспошлинных табачных изделий лицам, осуществляющим международные поездки, и/или ввоза ими этих изделий".

В Ассоциации такой запрет считают избыточным, поскольку, по мнению ее членов, он не приведет к снижению потребления табака, а существующих правил продажи табачной продукции достаточно для контроля за ситуацией.

"Выкладка, реклама, информация о вреде курения на пачке сигарет имеется, запрет на курение в аэропортах действует, продажа в аэропортах идет только по посадочному талону и паспорту. Соответственно, совершеннолетним продать табак невозможно. Любые меры и запреты должны иметь достижимую цель, и запрет беспошлинных продаж не приведет к достижению целей снижения табакокурения", - подчеркнула Дзоблаева.