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Банк Англии представил новую банкноту с портретом писательницы Джейн Остин

Экономика и бизнес
18 июля, 19:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, июля. /ТАСС

По размеру купюра на 15% меньше той, что находится сейчас в обращении

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© Chris J Ratcliffe/PA via AP

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Банк Англии, выполняющий функции британского центробанка, официально представил во вторник новую банкноту из синтетических полимеров номиналом в £10, на которой изображен портрет знаменитой писательницы Джейн Остин.

Как сообщила газета Daily Telegraph, презентация купюры состоялась в соборе города Винчестер, в котором похоронена "первая леди английской литературы", 200-летие со дня смерти которой отмечается в нынешнем году.

"Новая 10-фунтовая банкнота прославляет творчество Джейн Остин. Ее романы любимы всеми и производят сегодня столь же сильное впечатление, как и в ту пору, когда были только напечатаны", - сообщил на церемонии глава Банка Англии Марк Карни.

Новая банкнота по размеру на 15% меньше той, которая находится сейчас в обращении и на которой изображен портрет Чарльза Дарвина. В верхнем левом углу банкноты есть выпуклые точки, которые позволяют слепым легко различать ее номинал. На полимерной поверхности изображен письменный стол Остин, а также усадьба принадлежавшего брату писательницы дворянского поместья Годмершэм-парк, которое Джейн многократно посещала и которое вдохновило ее на написание многих произведений.

На банкноте также напечатана фраза мисс Бингли из увидевшего в 1813 году свет романа писательницы "Гордость и предубеждение": "Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению". Впрочем, то, что выбор Банка Англии был остановлен именно на этой фразе, вызвало острую критику со стороны поклонников творчества Остин. Они выразили недоумение, что рядом с портретом писательницы приводится не ее собственная цитата, а высказывание одного из персонажей произведения. К тому же, по их словам, мисс Бингли является одним из самых неприятных персонажей романа, который на самом деле читать не любит, но говорит это для того, чтобы произвести впечатление.

После того, как из обращения были изъяты ранее ходившие 5-фунтовые банкноты с портретом реформатора тюремной системы Англии Элизабет Фрай, портрет Остин станет единственным женским изображением на деньгах в Великобритании после портрета королевы Елизаветы II.

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