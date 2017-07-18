Закон об акционировании "Почты России" может быть принят в осеннюю сессию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи (является профильным в отношении закона о почтовой связи) Леонид Левин рассчитывает на принятие закона об акционировании "Почты России", а также закона о почтовой связи в осеннюю сессию.

Глава думского комитета в беседе с ТАСС рассказал, что уже встречался с новым гендиректором "Почты России" Николаем Подгузовым и считает, что приход бывшего замглавы Минэкономразвития на пост главы почтового оператора должен ускорить работу над этими законопроектами.

На посту гендиректора почтового оператора Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. Одна из основных задач для нового главы "Почты России" - проведение акционирования предприятия.

План акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года, он предполагает преобразование почтового оператора из ФГУП в ОАО, 100% которого будет принадлежать государству. Дальнейшее решение о приватизации будет принимать Росимущество по согласованию с Минкомсвязи. Законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, однако до сих пор не утвержден.

Левин рассказал, что во встрече с новым главой "Почты России" также участвовал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (профильный комитет для закона об акционировании "Почты").

"Мы с Николаем Николаевым встречались с Николаем Подгузовым и договорились более плотно взаимодействовать для того, чтобы постараться в рамках осенней сессии принять данные законопроекты (законопроект о почтовой связи и закон об акционировании "Почты России" - прим. ТАСС), - сказал он.

Акционирование позволит "Почте России" повысить эффективность управления, поскольку решения в ОАО принимаются гораздо быстрее, чем во ФГУП. Кроме того, "Почта России" в форме акционерного общества сможет более эффективно распоряжаться своим имуществом - например, реализовать непрофильные активы или сдать их в аренду.

Также появятся более серьезные рычаги для повышения мотивации менеджмента компании. Ранее в "Почте России" отмечали, что была проделана большая работа по подготовке к акционированию совместно с Росимуществом. Так, более 90% имущественного комплекса зарегистрировано в собственности РФ и закреплено за "Почтой России", тогда как в начале 2013 года этот показатель составлял менее 20% от всех объектов.

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Левин напомнил, что законопроект о почтовой связи после первого чтения был передан на доработку в правительство, однако ко второму чтению так и не вернулся. "Нам надо актуализировать этот вопрос с правительством. После первого чтения у депутатов было достаточно много замечаний по концепции законопроекта, по разделении услуг связи на почтовые и курьерские. Эти замечания правительство обещало учесть в рамках доработки законопроекта ко второму чтению и прислать нам поправки", - рассказал он.

Необходимость существенной доработки законопроекта о почтовой связи затормозило принятие другого закона - об акционировании "Почты России". По словам Левина, это произошло из-за того, что закон об акционировании с точки зрения многих юристов и экспертов был увязан с законопроектом о почтовой связи.

"Мы посмотрим в рамках работы, насколько они увязаны друг с другом и можно ли принимать один без другого - и исходя из этого примем окончательное решение", - пояснил он. В целом, по его словам, перспективы закона об акционировании во многом зависят от закона о почтовой связи.

Левин отметил, что задача проведения второго чтения в рамках осенней сессии сейчас является актуальной. "Мы рассчитываем, что в этой связи правительство займет более активную позицию и подключится к работе над поправками в активном тоне или передаст нам предложения с учетом пожеланий нового руководства "Почты" и позиции правительства в целом", - отметил он.

В феврале текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над законопроектом об акционировании и принять его в 2017 году. Именно Медведев рекомендовал Минкомсвязи назначить Подгузова главой "Почты России".

"Мы считаем, что решение председателя правительства по новой кандидатуре [главы "Почты России"] в любом случае должно придать динамику позиции правительства по поправкам ко второму чтению данных законопроектов и позволить ускорить работу над ними с учетом позиции правительства", - отметил Левин.

Представитель вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина не стала комментировать ТАСС возможные сроки внесения доработанного законопроекта о почтовой связи в Госдуму для обсуждения его во втором чтении. Без комментариев также оставили этот вопрос и в Минкомсвязи.