Новый департамент МЭР будет заниматься реализацией программы цифровой экономики

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин своим приказом изменил структуру министерства: упразднен департамент государственного регулирования в экономике и созданы два новых департамента - департамент государственного управления и департамент контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.
"За последнее время существенно возросло количество проектов, реализуемых департаментом государственного регулирования в экономике. Помимо реализуемых ранее, это и четыре приоритетных проекта в рамках программы по реформе контрольно-надзорной деятельности, и реформа разрешительной деятельности, и направление "Правовое регулирование" в программе "Цифровая экономика" и ряд других направлений. С учетом увеличения нагрузки потребовалось дифференцировать систему управления проектами", - приводятся слова заместителя министра экономического развития Саввы Шипова.
Теперь в сферу деятельности департамента государственного управления будут входить реализация программы цифровой экономики, административная реформа, государственное управление, электронное правительство, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе и через многофункциональные центры, а также вопросы повышения эффективности органов власти.
Департамент контрольно-надзорной и разрешительной деятельности будет заниматься вопросами контроля и надзора, аккредитации, саморегулируемых организаций, а также защиты прав юридических лиц при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Врио директора департамента назначена Надежда Машкова, ранее занимавшая должность директора департамента государственного регулирования в экономике.