Роснано, РВК и ФРДВ инвестируют 10 млрд руб. в развитие Дальнего Востока

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роснано совместно с РВК (Российская венчурная компания) и ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока) создадут инвестиционный фонд для развития высокотехнологических компаний Дальнего Востока.
Как сообщается в пресс-релизе "Роснано", целевой размер фонда составит 10 млрд руб.
"Создание фонда послужит цели развития дальневосточного региона, привлечению в него дополнительных инвестиций, сохранению и приумножению технического потенциала Дальнего Востока, а также увеличению конкурентоспособности продукции на западных рынках", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Роснано Олега Киселева.
Отмечается, что фонд создается на 7 лет, инвестиционный период - 3 года. Средний размер одной инвестиции в проекты венчурной стадии составит не более 100 млн рублей, в проекты стадии роста - не более 1 млрд рублей. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, а Роснано выступит в качестве управляющего партнера.
Предполагается, что фонд будет инвестировать в компании следующих отраслей: новые материалы и покрытия, машиностроение и приборостроение, металлургия и металлообработка, энергетика, строительство, робототехника, а также биотехнологии и ядерная медицина, опто- и наноэлектроника. На данный момент в целевую аудиторию фонда входят 30 компаний.
Роснано - российская компания, созданная для развития наноиндустрии в России и инвестирования в новые технологии. Основная задача холдинга - поддержка и коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе эффективно работающего бизнеса.
РВК - институт развития, который содействует появлению отечественной индустрии венчурного инвестирования, а также выступает проектным офисом Национальной технологической инициативы, целью которой является достижение лидирующих позиций РФ на новых высокотехнологичных рынках.