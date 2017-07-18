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Выплаты вкладчикам банка "Югра" начнутся 20 июля

Экономика и бизнес
18 июля, 21:17 дата обновления: 18 июля, 21:28 UTC+3

Выплаты будут проводиться через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб"

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© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра", в отношении которого Банк России ввел сроком на полгода временную администрацию, а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца, начнутся с 20 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства по страхованию вкладов.

Выплаты будут проводиться через банки-агенты ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб".

Отмечается, что детальная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 19 июля.

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В АСВ также напомнили, что страховому возмещению подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей, в общей сумме до 1 млн 400 тыс. руб. на одного вкладчика.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка: санации либо отзыве лицензии.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, АСВ выплатит вкладчикам банка "Югра" около 170 млрд рублей. Он также отметил, что регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

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