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Никифоров: отмена роуминга не должна привести к росту цен за связь

Экономика и бизнес
18 июля, 22:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, июля. /ТАСС

Министр связи и массовых коммуникаций призвал операторов и антимонопольную службу взвешено посмотреть на ситуацию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Отмена роуминга не должна привести к росту цен на услуги мобильной связи, в том числе и для тех, кто живет и работает только в одном регионе. Об этом во вторник журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

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"Конечно, с точки зрения потребителя мы тоже выступаем за то, чтобы не было каких-либо дополнительных сборов или платежей, в том числе - и внутрисетевой роуминг. Но нужно понимать, что группа потребителей мобильной связи, которая перемещается по стране, значительно меньше той группы пользователей, которые живут и работают исключительно в одном регионе. И исходя из этого, может сложиться ситуация, что одномоментное признание невозможности взимания дополнительной платы при междугородних соединениях может привести к тому, что операторы будут вынуждены повысить уровень цен в том числе и для тех абонентов, которые никуда не перемещаются. Не должно быть так, чтобы популистские лозунги об отмене роуминга привели к тому, чтобы повысились цены", - считает Никифоров.

Он также отметил, что в связи с этим министерство призывает все стороны проявить терпение и взвешено посмотреть на ситуацию. "Необходимо принять разумное решение, чтобы выиграли от этого наши жители. Надеюсь, что операторы и представители антимонопольной службы найдут способ урегулировать разногласия", - выразил надежду министр. Он также добавил, что если операторы не согласны с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), то они в установленном порядке могут обжаловать это решение, вплоть до судебного рассмотрения.

Ранее ФАС выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2) по внутрисетевому роумингу и требует изменить тарифы в течение 14 дней. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью ТАСС заявил, что ведомство добьется отмены роуминга в России. Сейчас в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.

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