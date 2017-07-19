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Четвертая бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" состоится в Кабардино-Балкарии

Экономика и бизнес
19 июля, 0:58 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, июля. /ТАСС

Главной целью бизнес-сессии является повышение информированности регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестпроектов через региональные подпрограммы госпрограммы РФ о развитии региона

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НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" пройдет в Кабардино-Балкарии в среду, сообщили в пресс-службе АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК). КБР станет четвертым регионом СКФО, где пройдет бизнес-сессия, до этого они состоялись в Ингушетии (29 июня), в Ставропольском крае (6 июля), в Чечне (17 июля). В августе она затронет еще три региона Северного Кавказа.

"Четвертая бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" пройдет в Кабардино-Балкарии 19 июля при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и правительства КБР, в партнерстве с КРСК и АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель бизнес-сессии - повысить информированность регионального бизнеса о механизмах софинансирования инвестиционных проектов через региональные подпрограммы госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (СКФО) на 2018 год, об иных мерах господдержки, доступных предпринимателям в субъектах Северного Кавказа, познакомить с инструментами инвестирования в рамках работы двух ключевых институтов развития округа - КРСК и КСК.

"Власти Кабардино-Балкарской Республики уделяют большое внимание работе по созданию благоприятной для инвестирования среды. В регионе реализуется и планируется к реализации более 50 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, строительстве, медицине. Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" поможет дальнейшему росту инвестиционной активности в республике, позволит найти новые "точки роста" экономики региона", - цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Региональные власти считают, что этот форум станет полезным как для инвесторов, так и для самого региона. "Бизнес-сессия - это новый и весьма эффективный инструмент для активизации предпринимательского сообщества, а также органов государственной и муниципальной власти", - считает министр экономического развития КБР Борис Рахаев.

О бизнес-сессии

Сессии для предпринимателей организованы фондом "Посети Кавказ" при участии "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа".

Они являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В прошлом году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов в регионах СКФО в сферах АПК, промышленности и туризма, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года первого Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО.

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