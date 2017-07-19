СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей

Мадуро: парламент Венесуэлы отказался участвовать в заседании Совбеза республикиМеждународная панорама 19 июля, 4:09
"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилейЭкономика и бизнес 19 июля, 4:03
Мадонна через суд потребовала снять с аукциона ее личные письма и фотографииОбщество 19 июля, 2:39
Конте подписал новый двухлетний контракт с английским футбольным клубом "Челси"Спорт 19 июля, 2:29
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и СШАМеждународная панорама 19 июля, 2:11
Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объем долгов за услуги жилищно- коммунального хозяйства в России составляет 1 трлн 340 млрд рублей. Об этом министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил в интервью "Российской газете".
"Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения 645 миллиардов рублей, - сказал министр. - Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков".
Как пояснил Мень, в основном долги не выплачивают организации, например, управляющие компании. В Минстрое надеются снизить объем задолженности за поставленные ресурсы, устранив посредников между потребителями и ресурсоснабжающими компаниями.
Совокупный долг россиян по ЖКХ значительно увеличился по сравнению с октябрем прошлого года. Как сообщал ранее заместитель Меня Андрей Чибис, на 26 октября 2016 года совокупный объем задолженности регионов России за услуги жилищно-коммунального хозяйства составлял 1 трлн 86 млн рублей. Также министерство планировало довести показатель своевременной оплаты ЖКХ россиянами до среднемировых значений в 98%, по России этот показатель достигает 93,9%.