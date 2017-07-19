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СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей

Экономика и бизнес
19 июля, 3:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Как пояснил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, в основном долги не выплачивают организации

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объем долгов за услуги жилищно- коммунального хозяйства в России составляет 1 трлн 340 млрд рублей. Об этом министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил в интервью "Российской газете".

"Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения 645 миллиардов рублей, - сказал министр. - Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4% неплательщиков".

Как пояснил Мень, в основном долги не выплачивают организации, например, управляющие компании. В Минстрое надеются снизить объем задолженности за поставленные ресурсы, устранив посредников между потребителями и ресурсоснабжающими компаниями.

Совокупный долг россиян по ЖКХ значительно увеличился по сравнению с октябрем прошлого года. Как сообщал ранее заместитель Меня Андрей Чибис, на 26 октября 2016 года совокупный объем задолженности регионов России за услуги жилищно-коммунального хозяйства составлял 1 трлн 86 млн рублей. Также министерство планировало довести показатель своевременной оплаты ЖКХ россиянами до среднемировых значений в 98%, по России этот показатель достигает 93,9%.

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Мень, Михаил Александрович
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