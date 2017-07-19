"Известия": Минпромторг разработает регламент техосмотра для электромобилей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России до конца года подготовит отдельный регламент прохождения техосмотра для электрических и гибридных автомобилей, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

"Технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют. Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов", - пояснили изданию в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге также заметили, что существует вероятность отказа высоковольтных цепей электромобилей и гибридов и входящих в них элементов, так как те имеют конечную надежность. Последствия отказов этих элементов при движении автомашин практически не изучены.

По информации ГИБДД, в России насчитывается порядка 12 тыс. экологичных автомобилей, как с гибридными двигателями, так и полностью электрических. "Автостат" сообщал, что на 1 января нынешнего года в России было зарегистрировано 920 электромобилей.

17 июля было опубликовано постановление правительства о введении новых дорожных знаков разметки для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки. В тот же день вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписал резолюцию, попросив руководителей регионов оказать поддержку развитию инфраструктуры для электромобилей.