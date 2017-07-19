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Магистральный газопровод "Сила Сибири" попутно газифицирует 29 населенных пунктов в Якутии

Экономика и бизнес
19 июля, 7:34 дата обновления: 19 июля, 8:11 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Так, общая протяженность планируемых к строительству газопроводов - 761 км, количество газифицируемых домовладений - 6 657 единиц

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ЯКУТСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Магистральный газопровод "Сила Сибири" попутно позволит газифицировать 29 населенных пунктов в четырех районах Якутии. Об этом в среду сообщил министр промышленности и геологии республики Андрей Панов в ходе совместного заседания рабочих групп по реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО "Газпром" в Нерюнгри.

"Программа, разработанная ООО "Газпром межрегионгаз", предусматривает газификации четырех районов республики от магистрального газопровода "Сила Сибири": Олекминского, Ленского, Алданского и Нерюнгринского. Общий объем финансирования составит 13,1 млрд рублей, предусмотрена газификации 29 населенных пунктов", - сказал он.

Так, общая протяженность планируемых к строительству газопроводов - 761 км, количество газифицируемых домовладений - 6 657 единиц, также запланирована газификация 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Компания "Газпром" осуществляет строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов на высоком давлении, за счет средств республики будет осуществлено строительство внутрипоселковых газопроводов, находящихся на низком давлении. Программа предусмотрена на период с 2016 по 2025 годы.

Как сказал Панов, республикой уже начаты работы по выполнению своих обязательств в части проектирования уличных газовых сетей городе Олекминск Олекминского района и внутрипоселковых газовых сетей в селах Мурья и Беченча Ленского района за счет средств инвестиционной программы республики. В этом году будет проведена госэкспертиза.

"Газпромом" проведены конкурсные процедуры и заключены договора на выполнение проектно-изыскательских работ по газопроводам-отводам, газораспределительным сетям и межпоселковым газопроводам к населенным пунктам.

Новый план совместной деятельности

Правительство Якутии предложило компании "Газпром" создать новый план мероприятий совместной деятельности до 2020 года. "В рамках этой встречи предлагаем начать разработку нового плана и до конца года его утвердить", - сказал он.

Компания "Газпром" подтвердила свою готовность работать в этом направлении. Новая программа будет рассчитана на срок до 2020 года. Ранее был разработан и принят план мероприятий по реализации совместной деятельности рабочих групп ПАО "Газпром" и Правительства Республики Саха на 2015-2017 годы, который включает в себя 12 пунктов по взаимодействию, из которых шесть пункта выполнено и шесть находятся в стадии реализации.

Так, в рамках совместных мероприятий уточнены перспективные объемы потребления газа, скорректирована генеральная схема газоснабжения и газификации, разработана программа развития газоснабжения и газификации региона, которая синхронизирована со сроками завершения строительства и ввода в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири", определены приоритеты развития рынка газомоторного топлива, налажено информационное взаимодействие при реализации проектов в рамках Восточной газовой программы и достигнуты договоренности об использовании ресурсов системы спутниковой связи и вещания "Ямал".

В стадии реализации находятся вопросы проведения геологоразведочных работ, взаимодействия республики и ПАО "Газпром" по обустройству Чаяндинского НГКМ и строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", подготовка совместных предложений для проектирования и строительства объектов энергетической и транспортной инфраструктуры для формирования Якутского центра газодобычи, формирования благоприятной налоговой среды, подготовки профессиональных кадров для Якутского центра газодобычи и развитие инфраструктуры муниципальных образований республики.

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