ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Инвестиции "Газпрома" на территории Якутии за четыре года составили 158 млрд рублей, по итогам 2018 года эти цифры будут кратно увеличены. Об этом в среду в Нерюнгри заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев в ходе совместного заседания рабочих групп по реализации соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО "Газпром".

"В целом масштабы инвестиционного замысла "Газпрома" на территории Якутии совершено грандиозны. Общий объем запасов газа на Чаяндинском месторождении составляет 2 трлн кубометров газа. За последние четыре года мы инвестировали 158 млрд рублей, по итогам 2018 года эти цифры будут кратно увеличены", - сказал он.

Всего на территории Якутии предусмотрено строительство свыше 1,29 тыс. км газопровода.

В навигацию этого года компанией запланирована перевозка для обустройства месторождения с города Усть-Кут порядка 345 тыс. тонн грузов (плит и труб большого диаметра), на текущий момент перевезено 49 тыс. тонн грузов, автотранспортом будет завезено 200 тыс. тонн грузов (металлические трубы, спецтехника).

Представители компании также отметили, что бурение скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии ведется с опережением плановых показателей.

"В 2016 году завершено бурение 42 скважин, две из которых нефтяные. Всего в 2017 год планируется завершить 43 газовые скважины, из них на сегодня по 26 уже завершено. На текущую дату бурение ведется с опережением плановых показателей", - отметили представители компании.

Республика предлагает компании рассмотреть вопрос приобретения скважин на территории Чаяндинского НГКМ, которые на данный момент находятся в собственности Якутии. Всего на балансе республики находятся 43 скважины, расположенные в пределах Чаяндинского лицензионного участка, из которых три предоставлены компании "Газпром Добыча Ноябрьск" в аренду до конца этого года.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым месторождением для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы.

Оно является одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай. Общий объем запасов Чаяндинского месторождения оценивается в 2 трлн кубометров газа.