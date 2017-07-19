"Ъ": ОСК планирует отказаться от сторонних КБ при строительстве гражданских судов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) начала отказываться от услуг внешних проектно-конструкторских бюро при строительстве гражданских судов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

По его словам, "действует устное распоряжение не допускать сторонних проектантов к разработке документации на гражданские суда, все изделия, строящиеся ОСК, должны проектироваться только в проектных бюро корпорации".

В ОСК "Ъ" пояснили, что создают центры компетенций судостроения на базе нижегородского КБ "Вымпел" и севастопольского ЦКБ "Коралл", которые в 2017 году вошли в состав корпорации.

В итоге она хочет снизить себестоимость строительства судов за счет типовых конструкторских решений, вести "работу над ошибками".

"Кроме того, очень важно сконцентрировать интеллектуальную собственность внутри ОСК",- отмечают в корпорации, добавляя, что разрывать контракты с проектантами, уже работающими над заказами, не планируют.

По мнению экспертов, речь может идти о захвате крупной доли рынка: хотя ОСК принадлежит большая часть верфей в РФ, проектирует суда большое число игроков.

Источник "Ъ" на рынке считает, что идея консолидации не имеет правовой основы.

Кроме того, "Вымпел" физически не сможет справиться со всеми заказами, отмечает собеседник "Ъ", и будет передавать заказы другим бюро, что увеличит стоимость проектов.

В ОСК подтвердили, что при дефиците мощностей "Вымпел" будет привлекать сторонние КБ. Участники рынка также полагают, что попытка ограничить выбор проектировщика в ОСК сыграет на руку независимым верфям, таким как Зеленодольский завод имени Горького, Судостроительная фирма "Алмаз", "Пелла" и др.

Глава практики разрешения споров адвокатского бюро А2 Мария Сидорова отмечает, что устное распоряжение может быть лишь рекомендательным и не может вынудить заказчика обращаться в конкретное КБ. Заказчик может обратиться с претензией в ФАС, говорит юрист, добавляя, что, "скорее всего, данное предложение будет актуально для госзакупок, где госкомпании в интересах развития отечественного судостроения будут обеспечивать заказами КБ "Вымпел"".