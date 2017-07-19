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Путин утвердил порядок осуществления иностранных инвестиций в Крым и Севастополь

Экономика и бизнес
19 июля, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 5 и 12 июля, соответственно

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о поправках в законы об иностранных инвестициях в РФ и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом определено, что иностранными инвесторами признаются также россияне, имеющие иное гражданство, а также отечественные организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов. Сделки, совершаемые иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, подлежат предварительному согласованию.

Закон обязывает иностранного инвестора или группы лиц в течение 90 дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о регистрации хозяйственного общества, которое в соответствии с учредительными документами находилось в Крыму на день принятия республики в РФ, представить в уполномоченный правительством орган информацию о находящихся в их владении пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставный капитал соответствующего хозяйственного общества.

Речь идет о ситуации, когда данное хозяйственное общество осуществляет хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, законом вводится положение, согласно которому непредставление иностранным инвестором или группой лиц уведомления о сделках с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, влечет за собой лишение иностранного инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного федерального органа права голоса на общем собрании акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение.

В этом случае принадлежащие иностранному инвестору или группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов на общем собрании акционеров этого хозяйственного общества.

Закон предусматривает, что нарушения предписанных им норм подлежат рассмотрению арбитражными судами.

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 5 и 12 июля, соответственно.

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