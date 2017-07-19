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Путин подписал закон о совершенствовании клиринговой деятельности

Экономика и бизнес
19 июля, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Федеральный закон, в частности, обязывает участника клиринга учитывать товар клиента на отдельном счете, отдельно от собственного имущества

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента. Соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает участника клиринга учитывать товар клиента на отдельном счете, отдельно от собственного имущества. Кроме того, участник клиринга будет обязан вести отдельный внутренний учет товара, переданного ему клиентами. Запрещается учет имущества участника клиринга на специальном торговом товарном счете участника клиринга, на котором учитывается имущество только его клиентов. Также запрещается обращение взыскания по долгам участника клиринга на имущество его клиентов, вводится обязанность участника клиринга открыть и вести отдельный счет для одного своего клиента, если таким клиентом заявлено соответствующего требование.

Документ призван способствовать появлению новых инструментов денежного рынка - сделок по размещению денежных средств (депозитных договоров) с одновременным размещением их по договорам РЕПО. Законом предложен правовой механизм защиты имущества клиента - участника клиринга на товарном рынке. Этот механизм будет действовать по аналогии с действующими режимами специального торгового банковского счета участника клиринга, а также специального брокерского счета, открываемого в соответствии с федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Расширяются полномочия центрального контрагента, который теперь сможет урегулировать ситуации, возникающие при риске дефолта у клиентов участников клиринга, то есть на более ранней стадии, чем это возможно делать в настоящее время.

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