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Путин подписал закон о налоговых льготах с целью развития туризма на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
19 июля, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Документом устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для компаний, которые занимаются турбизнесом в ДФО

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым внес изменения в Налоговый кодекс РФ в части создания благоприятных условий для реализации туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает установление нулевой ставки налога на прибыль для компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей, входящих в ДФО. Нулевая ставка налога применяется, если доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% от ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Кроме того, организация не должна применять пониженные ставки данного налога и совершать операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не должна иметь обособленных подразделений в других регионах страны.

Льгота по уплате налога на прибыль организаций будет носить временный характер и применяться до 31 декабря 2022 года.

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