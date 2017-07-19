Курс доллара на Московской бирже вырос на 13 копеек

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 59,31 рубля.
Евро укрепился на 5 копеек и составил 68,44 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1% и составил 1927,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,2% и достиг отметки 1026,14 пункта.