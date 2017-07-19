Курс доллара на Московской бирже вырос на 13 копеек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 59,31 рубля.

Евро укрепился на 5 копеек и составил 68,44 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1% и составил 1927,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,2% и достиг отметки 1026,14 пункта.