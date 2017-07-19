"Известия": в России к 2025 году создадут зоны свободного воздушного пространства

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия к 2025 году планирует создать зоны свободного воздушного пространства, внутри которых полеты воздушных судов смогут выполняться без привязки к маршрутам, пишут "Известия".
По данным издания, эта задача включена в проект Стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года, который Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) впервые представит в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Как ожидается, документ приобретет окончательный вид к маю 2018 года, после чего он будет направлен на утверждение в правительство.
Проект Стратегии развития аэронавигационной системы России (есть в распоряжении у "Известий") нацелен на снижение затрат эксплуатантов (более чем на 26 млрд рублей в год) и операционных затрат аэронавигационной системы (более чем на 25 млрд рублей в год) при сохранении достигнутого уровня безопасности полетов и выполнении требований национальной безопасности. Прежде всего речь идет об эффективных траекториях полетов (на эшелонах выше 9 тыс. м), оптимизации пропускной способности воздушного пространства и повышении эффективности аэронавигационных операций в аэропортах. Затраты на реализацию стратегии составят 210 млрд рублей.
Внедрение зон свободного воздушного пространства, в пределах которых полет осуществляется вне установленных маршрутов, приведет к оптимизации траекторий полетов и, соответственно,к сокращению расхода топлива и времени в пути, отмечается в публикации. Эту часть реформы планируется реализовать в 2021-2025 годах.
Как отмечают "Известия", сейчас полеты в российском воздушном пространстве выполняются по установленным маршрутам - последовательно от одной точки-ориентира к другой. Эти маршруты сохраняются в базе данных авиакомпаний и загружаются в бортовые навигационные системы воздушных судов. Полеты по прямой траектории пока технически невозможно выполнять, поскольку в России не создан единый центр планирования воздушного движения, который взял бы на себя функции контроля за самолетами.
В Европе уже предпринят ряд шагов в сфере управления воздушным движением для создания свободного воздушного пространства (free route airspace - FRA). В России изучают полученный европейской организацией по обеспечению безопасности аэронавигации Eurocontrol опыт внедрения FRA. Это подтвердил "Известиям" представитель ГК ОрВД.