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ВТБ предоставил ГСС кредит на 25 млрд рублей на поставку самолетов для "Аэрофлота"

Экономика и бизнес
19 июля, 11:05 UTC+3

Соглашение было заключено на авиасалоне МАКС-2017

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил "Гражданским самолетам Сухого" кредит на поставку самолетов для авиакомпании "Аэрофлот" в размере 25 млрд рублей.

Соответствующее соглашение было подписано на площадке авиасалона МАКС-2017.

"Банк ВТБ несколько лет сотрудничает с "Гражданскими самолетами Сухого", у нас давняя финансовая история. Мы прорабатываем ряд совместных сделок, где банк будет кредитовать ГСС, сегодня обсуждали проект поставки самолетов SuperJet компании "Аэрофлот". Общий объем кредита составляет 28 млрд рублей. Сделка знаковая", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко после подписания соглашения.

При этом он уточнил, что были достигнуты договоренности о выдачи кредита в размере 25 млрд рублей.

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