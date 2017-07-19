ВТБ предоставил ГСС кредит на 25 млрд рублей на поставку самолетов для "Аэрофлота"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил "Гражданским самолетам Сухого" кредит на поставку самолетов для авиакомпании "Аэрофлот" в размере 25 млрд рублей.

Соответствующее соглашение было подписано на площадке авиасалона МАКС-2017.

"Банк ВТБ несколько лет сотрудничает с "Гражданскими самолетами Сухого", у нас давняя финансовая история. Мы прорабатываем ряд совместных сделок, где банк будет кредитовать ГСС, сегодня обсуждали проект поставки самолетов SuperJet компании "Аэрофлот". Общий объем кредита составляет 28 млрд рублей. Сделка знаковая", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко после подписания соглашения.

При этом он уточнил, что были достигнуты договоренности о выдачи кредита в размере 25 млрд рублей.