"Вертолеты России" и "Вега" будут вместе разрабатывать беспилотники

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Меморандум подписан в рамках авиасалона МАКС-2017. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба.
"Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества между сторонами для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок. Подписанный документ предполагает сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур", - сказали в холдинге.
Отмечается, что новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.
Еще одним направлением сотрудничества станет разработка и вывод в серию гражданских беспилотников, предназначенных для развития системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.