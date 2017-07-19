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"Вертолеты России" и "Вега" будут вместе разрабатывать беспилотники

Экономика и бизнес
19 июля, 11:49 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ ЖУКОВСКИЙ 19, июля. /ТАСС

Соответствующий меморандум был подписан на авиасалоне МАКС-2017

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ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Меморандум подписан в рамках авиасалона МАКС-2017. Подписи под документом поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба.

"Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества между сторонами для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок. Подписанный документ предполагает сотрудничество в области разработки и освоения серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур", - сказали в холдинге.

Отмечается, что новые комплексы будут создаваться на основе инновационных решений в области вертолетостроения и робототехники, радиолокации и высокопроизводительных защищенных средств управления, приема, обработки и передачи информации.

Еще одним направлением сотрудничества станет разработка и вывод в серию гражданских беспилотников, предназначенных для развития системы освещения обстановки в Арктике и мониторинга промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.

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