Абызов представил сайт, посвященный реформе госконтроля и надзора

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов представил в среду специализированный сайт, посвященный реформе государственного контроля и надзора.
"Сегодня представлен сайт "контроль-надзор.рф". Надо сказать, что это ресурс, в рамках которого будут освещаться основные этапы и результаты реформы", - сказал Абызов на конференции, посвященной реформе контрольной и надзорной деятельности, которая проходит в аналитическом центре при правительстве РФ.
По его словам, сейчас создана базовая версия сайта.
"Сайт будет развиваться как ресурс, активно помогающий как нашим надзорным органам, так и предпринимателям сделать текущую работу в сфере госконтроля и преобразования, которые мы реализуем, понятными, доступными и правильно воспринимаемыми всеми участниками процесса", - добавил министр.
Сайт был разработан Открытым правительством совместно с аналитическим центром при правительстве РФ.
На интернет-ресурсе размещена подробная информация об этапах реформы контрольной и надзорной деятельности и проектах, которые выполняются в рамках этой реформы. Также на сайте размещены различные методические рекомендации по проведению реформы. Еще одной функцией сайта является обратная связь, благодаря которой пользователи могут задать вопросы о проходящей реформе.
Приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт программы утвержден на заседании президиума совета 21 декабря 2016 года.
Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть результатов по восьми проектам. К этим проектам относятся, в частности, усиление профилактики нарушений, систематизация обязательных требований, выполнение которых проверяют инспекторы различных контрольных и надзорных органов, противодействие коррупционным проявлениям, информатизация госконтроля.