Госдума приняла закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора.

Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, переносится на полгода относительно срока, прописанного в принятой в первом чтении редакции документа - до 1 мая 2018 года.

Положения закона

Согласно закону, курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами.

Инициатором введения курортного сбора может быть только муниципалитет. И напротив, если муниципалитет счел эксперимент неудачным, он направляет главе субъекта письмо с просьбой прекратить его, сообщал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут осуществлять контроль за целевым расходованием ассигнований фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от курортного сбора не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов Федерации для назначения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Льготные категории

В законе прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов.

Ко льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников - Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн, а также малоимущие семьи.

У регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.