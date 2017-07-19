"Атомфлот" и "Совкомфлот" могут стать инвесторами ледокола "Лидер"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" и ПАО "Совкомфлот" могут стать инвесторами атомного ледокола "Лидер", сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"По большому счету, если брать "масштаб бедствия", размер и стоимость этого ледокола, то [могут быть] два возможных [инвестора] - один абсолютно естественный, под названием "Атомфлот", а другой - соответственно, менее может быть естественный, но более готовый к этой работе - это "Совкомфлот", - сказал он.

По словам Рахманова, стоимость ледокола может достигнуть порядка 90 млрд руб.

"Мы оцениваем, что стоимость этого ледокола может точно приближаться, наверно, к 80-90 млрд рублей, теоретически. Но пока сказать этого не можем, поскольку не завершен технический проект", - отметил он.