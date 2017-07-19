Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Атомфлот" и "Совкомфлот" могут стать инвесторами ледокола "Лидер"

Экономика и бизнес
19 июля, 12:58 UTC+3

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов предположил, что стоимость ледокола может достигнуть порядка 90 млрд руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" и ПАО "Совкомфлот" могут стать инвесторами атомного ледокола "Лидер", сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"По большому счету, если брать "масштаб бедствия", размер и стоимость этого ледокола, то [могут быть] два возможных [инвестора] - один абсолютно естественный, под названием "Атомфлот", а другой - соответственно, менее может быть естественный, но более готовый к этой работе - это "Совкомфлот", - сказал он.

По словам Рахманова, стоимость ледокола может достигнуть порядка 90 млрд руб.

"Мы оцениваем, что стоимость этого ледокола может точно приближаться, наверно, к 80-90 млрд рублей, теоретически. Но пока сказать этого не можем, поскольку не завершен технический проект", - отметил он.

Смотрите также

СМИ: в проект атомного ледокола "Лидер" планируется привлечь частный капитал

"Атомфлот": России нужно минимум три ледокола "Лидер" для навигации на трассе Севморпути

Рогозин: иностранцы интересуются ледоколом "Лидер" и российскими технологиями для Арктики

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
4
Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
7
В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек
Темы дня
Реклама