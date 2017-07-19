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"Газпром" ведет только подготовительные работы по второй нитке "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
19 июля, 13:01 UTC+3 МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее газета "Ведомости" написала, что корпорация начала укладку второй нитки газопровода. По данным издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 км трубы

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Газпром" в настоящее время ведет только подготовительные работы на мелководье по второй нитке газопровода "Турецкий поток", сообщил ТАСС официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

"Мы, например, давным-давно сделали два тоннеля на берег от КС "Русская" и протащили трубу. Почему-то никто не возбудился про вторую нитку. Сейчас идут подготовительные работы на мелководье. Но о начале укладки второй нитки можно будет говорить только тогда, когда Pioneering Spirit дойдет до турецкого берега и повернет обратно", - сказал он.

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Газопровод "Турецкий поток". Досье

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока". По данным издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 км трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой.

Министр энергетики РФ Александр Новак 10 июля сообщал, что "Газпром" проложил уже порядка 50 км первой нитки газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Новак также добавлял, что в ближайшее время Россия ожидает получения документов от турецких коллег о точке выхода газопровода на сухопутные участки Турции, а также заключение об оценке воздействия строительства "Турецкого потока" на окружающую среду.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что первая морская ветка "Турецкого потока" достигнет берега Турции в 2018 г., вторая труба достигнет берега в 2019 г. По его словам, почти все страны Южной и Юго-Восточной Европы проявили интерес к поставкам газа по "Турецкому потоку".

Миллер также отмечал, что европейские операторы газотранспортных систем (ГТС) проявляли интерес к покупке доли в проекте газопровода "Турецкий поток", компания готова рассмотреть такую возможность.

О проекте

"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.

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