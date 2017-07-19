Губернатор: закон о курортном сборе нужен курортам Кубани для обновления инфраструктуры

ТАСС, 19 июля. Принятый Госдумой в среду в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора необходим курортам Краснодарского края, чья инфраструктура по большей части не обновлялась около 30 лет. Об этом заявил, выступая в среду на пленарном заседании в федеральном парламенте в рамках обсуждения закона, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Настоящий закон курортам Краснодарского края нужен, даже необходим. Сегодня мы отвлекаем расходы, деньги из курортных городов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе на набережные и пляжи. Мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже живут люди. Никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, в Туапсе, я не говорю про Ейск и Темрюк, в последние 30 лет не было", - отметил он.

По данным губернатора, санаторно-курортная отрасль формирует бюджет Геленджика всего на 28%, Анапы - на 10%, а Сочи - на 53%.

"Мы говорим о курортах, там живут люди, а мы отвлекаем на набережную - а сколько стоит метр набережной? Я не говорю про очистные сооружения - очистные в Геленджике, мы посчитали, на них нужно 8 млрд [рублей], а я не беру водоснабжение, электроснабжение. На реконструкцию всего водопроводного хозяйства в курортной зоне требуется 14,8 млрд рублей, для завершения газификации Азово-Черноморского побережья - около 10 млрд рублей, для надежного энергоснабжения - 5 млрд рублей", - уточнил глава Кубани.

Он также отметил, что местные власти "не враги себе" и в случае снижения турпотока смогут обнулить сбор.

Закон о курортном сборе предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, переносится на полгода относительно срока, прописанного в принятой в первом чтении редакции документа - до 1 мая 2018 года.