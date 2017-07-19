ОАК и ГТЛК заключили соглашение о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-300

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация и лизинговая ГТЛК заключили соглашения о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-300.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Ожидается, что до конца 2017 года будет согласован предварительный договор поставки самолетов. Как отмечается в сообщении ОАК, самолеты будут переданы авиакомпаниям - резидентам РФ.