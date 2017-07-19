Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОАК и ГТЛК заключили соглашение о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-300

Экономика и бизнес
19 июля, 12:53 UTC+3

До конца года будет согласован предварительный договор поставки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖУКОВСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация и лизинговая ГТЛК заключили соглашения о намерениях на поставку до 50 самолетов Ил-114-300.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Ожидается, что до конца 2017 года будет согласован предварительный договор поставки самолетов. Как отмечается в сообщении ОАК, самолеты будут переданы авиакомпаниям - резидентам РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
4
Суд освободил инвалида Мамаева под подписку о невыезде
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
7
В Перми автобус съехал в кювет, пострадали 10 человек
Темы дня
Реклама