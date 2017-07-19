Кабмин Украины: цена на газ для населения осенью повышаться не будет

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КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил в среду финансовый план "Нафтогаза Украины" без повышения осенью цены на газ для населения.
"Есть предложение "Нафтогаза Украины" совместно с министерством экономического развития и торговли, министерством энергетики и угольной промышленности, министерством финансов Украины скорректировать показатели доходной части финплана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года и представить кабмину", - сказал вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Таким образом, цена на газ для населения остается прежней, повышения не будет.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в свою очередь "предложил поддержать предложение", и затем констатировал: "Решение принято".
На заседании кабмина рассматривался финансовый план работы "Нафтогаза". Согласно первоначально заложенным в нем финансовыми показателями, цена газа для населения должна была вырасти почти на 19% уже с октября.