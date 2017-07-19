Производители авиакомпонентов из Германии и Франции планируют открыть заводы в Подмосковье

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Производители компонентов для авиастроения из Франции и Германии ведут переговоры о размещении собственных предприятий в создаваемом подмосковном индустриальном парке "Жуковский", однако пока названия компаний не раскрываются. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области и министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
"Немецкие и французские компании ведут переговоры о размещении своих производств на территории индустриального парка "Жуковский"… Могу уточнить, что это компании, которые занимаются производством компонентов для авиаотрасли", - сказал он.
Строительство индустриального парка "Жуковский" должно начаться в 2017 году и завершиться к 2025 году, сообщил, в свою очередь, Дмитрий Софронов, коммерческий директор компании DARS Development, которая примет участие в проекте. "Мы уже получили разрешение на газ и воду, для обустройства инфраструктуры. Сроки реализации индустриального парка "Жуковский" - с 2017 по 2025 годы. Расчетная сумма инвестиций - 10 млрд рублей", - сказал он.
Софронов добавил, что на территории кластера смогут работать до 50 резидентов. Парк должен создать около 5 тыс. рабочих мест.