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Господдержка регионов Северного Кавказа может быть удвоена в 2018 году

Экономика и бизнес
19 июля, 16:27 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 19, июля. /ТАСС

По данным Минкавказа РФ, в рамках государственной программы в 2017 году поддержку уже получили четыре инвестиционных проекта республик СКФО

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НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ может увеличить поддержку инвестиционных проектов регионов Северного Кавказа в 2018 году в рамках госпрограммы. Об этом на бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" сообщил заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

"В рамках госпрограммы ("Развитие Северо-Кавказского федерального округа" - прим. ТАСС) в текущем году в порядке "старта" каждая республика получила по 500 млн рублей через инструменты госпрограммы. Со следующего года планируется, что этот ресурс будет увеличен - мы рассчитываем, что поддержка увеличится до 1 млрд рублей для каждого субъекта", - сказал он.

По словам Развожаева, власти планируют применять дифференцированный подход в распределении господдержки. "Ресурсы будут перераспределены в зависимости от того, насколько успешно стартуют инвестиционные проекты 2017 года. Регионы, которые реализуют более успешные и качественные проекты, получат чуть больше, регионы-аутсайдеры получат меньший размер поддержки", - пояснил замминистра.

По данным Минкавказа РФ, в рамках государственной программы в 2017 году поддержку уже получили четыре инвестиционных проекта республик СКФО. Ранее сообщалось, что в региональные подпрограммы государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года вошли 15 инвестиционных проектов регионов СКФО. Минкавказ заключил соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.

О бизнес-сессии

Сессии для предпринимателей организованы фондом "Посети Кавказ" при участии "Курортов Северного Кавказа" и "Корпорации развития Северного Кавказа".

Они являются продолжением пилотного проекта Минкавказа - бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

В прошлом году в региональные подпрограммы вошли 15 инвестиционных проектов в регионах СКФО в сферах АПК, промышленности и туризма, реализация которых должна послужить развитию реального сектора экономики Северного Кавказа. Бизнес-сессии предваряют проведение в декабре 2017 года первого Бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ!", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития экономики СКФО.

КБР стала четвертым регионом СКФО, где проходят бизнес-сессии, до этого они состоялись в Ингушетии (29 июня), в Ставропольском крае (6 июля), в Чечне (17 июля). В августе она затронет еще три региона Северного Кавказа.

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