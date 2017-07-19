"Вымпелком" может в течение года закрыть 200 салонов при консолидации магазинов "Евросети"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оператор "Вымпелком", который по предполагаемым условиям сделки с "Мегафоном" получит половину салонов ритейлера "Евросеть", планирует провести оценку расположения этих салонов и в течение года может закрыть около 200 магазинов. Об этом заявил журналистам глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен.

Ранее "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежит по 50% "Евросети", договорились об условиях разделения ритейлера. Согласно договоренности, "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из примерно 4 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов.

Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. "Мегафон" и "Вымпелком" направили ходатайства в Федеральную антимонопольную службу России по сделке в отношении "Евросети", в ведомстве подтвердили получение ходатайства.

Договоренность по магазинам

Йонсен пояснил, что стороны уже договорились о том, какие именно магазины отойдут "Вымпелкому", а какие получит "Мегафон". По его словам, магазины были разделены на категории с точки зрения привлекательности, операторы уже подписали документ, где указано, какие конкретно салоны кто получит.

"Мы, возможно, закроем порядка двух сотен салонов в рамках этого процесса (интеграции магазинов "Евросети" в сеть "Билайна"). В долгосрочной перспективе в целом на рынке число салонов будет сокращаться", - сказал он. Йонсен пояснил, что закрытие пары сотен магазинов может произойти в ближайшие 12 месяцев.

"Дальше мы посмотрим, как будет развиваться рынок. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим значительное сокращение числа магазинов на российском рынке мобильного ритейла", - добавил он.