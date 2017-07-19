"Вымпелком" может в течение года закрыть 200 салонов при консолидации магазинов "Евросети"

Росстат: грузооборот транспорта в России в I полугодии вырос на 7,3%Транспорт 19 июля, 16:22
Предприятия Спецстроя не отчитались по Восточному на сумму в 30 млрд рублейКосмос 19 июля, 16:18
Арбитраж Башкирии отказал АФК "Система" в судебной экспертизе реорганизации "Башнефти"Экономика и бизнес 19 июля, 16:14
Компания "Алроса" добыла сразу два крупных алмаза в ЯкутииЭкономика и бизнес 19 июля, 16:01
"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%Экономика и бизнес 19 июля, 15:48
Шойгу на сборе руководящего состава ВС отработал действия войск в районе сосредоточенияАрмия и ОПК 19 июля, 15:36
Путин поручил кабмину решить проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствамиОбщество 19 июля, 15:31
ФАС поищет сговор в завышении цен на курортах КрымаОбщество 19 июля, 15:26
В правительстве Турции прошли перестановкиМеждународная панорама 19 июля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оператор "Вымпелком", который по предполагаемым условиям сделки с "Мегафоном" получит половину салонов ритейлера "Евросеть", планирует провести оценку расположения этих салонов и в течение года может закрыть около 200 магазинов. Об этом заявил журналистам глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен.
Ранее "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежит по 50% "Евросети", договорились об условиях разделения ритейлера. Согласно договоренности, "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из примерно 4 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов.
Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. "Мегафон" и "Вымпелком" направили ходатайства в Федеральную антимонопольную службу России по сделке в отношении "Евросети", в ведомстве подтвердили получение ходатайства.
Йонсен пояснил, что стороны уже договорились о том, какие именно магазины отойдут "Вымпелкому", а какие получит "Мегафон". По его словам, магазины были разделены на категории с точки зрения привлекательности, операторы уже подписали документ, где указано, какие конкретно салоны кто получит.
"Мы, возможно, закроем порядка двух сотен салонов в рамках этого процесса (интеграции магазинов "Евросети" в сеть "Билайна"). В долгосрочной перспективе в целом на рынке число салонов будет сокращаться", - сказал он. Йонсен пояснил, что закрытие пары сотен магазинов может произойти в ближайшие 12 месяцев.
"Дальше мы посмотрим, как будет развиваться рынок. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим значительное сокращение числа магазинов на российском рынке мобильного ритейла", - добавил он.