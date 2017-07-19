Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вымпелком" может в течение года закрыть 200 салонов при консолидации магазинов "Евросети"

Экономика и бизнес
19 июля, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

Ранее операторы, которым принадлежит по 50% "Евросети", договорились об условиях разделения ритейлера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оператор "Вымпелком", который по предполагаемым условиям сделки с "Мегафоном" получит половину салонов ритейлера "Евросеть", планирует провести оценку расположения этих салонов и в течение года может закрыть около 200 магазинов. Об этом заявил журналистам глава "Вымпелкома" Шелль Йонсен.

Смотрите также

"Мегафон" и "Вымпелком" подали ходатайства в ФАС о разделении "Евросети"

Будущее мобильного ритейла РФ прояснится после объединения "Евросети" и "Связного"

Ранее "Мегафон" и "Вымпелком", которым принадлежит по 50% "Евросети", договорились об условиях разделения ритейлера. Согласно договоренности, "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из примерно 4 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов.

Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. "Мегафон" и "Вымпелком" направили ходатайства в Федеральную антимонопольную службу России по сделке в отношении "Евросети", в ведомстве подтвердили получение ходатайства.

Договоренность по магазинам

Йонсен пояснил, что стороны уже договорились о том, какие именно магазины отойдут "Вымпелкому", а какие получит "Мегафон". По его словам, магазины были разделены на категории с точки зрения привлекательности, операторы уже подписали документ, где указано, какие конкретно салоны кто получит.

"Мы, возможно, закроем порядка двух сотен салонов в рамках этого процесса (интеграции магазинов "Евросети" в сеть "Билайна"). В долгосрочной перспективе в целом на рынке число салонов будет сокращаться", - сказал он. Йонсен пояснил, что закрытие пары сотен магазинов может произойти в ближайшие 12 месяцев.

"Дальше мы посмотрим, как будет развиваться рынок. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим значительное сокращение числа магазинов на российском рынке мобильного ритейла", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама