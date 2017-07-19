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Якутская "Туймаада-нефть" создаст совместное предприятие с сингапурской Asian Oil&Gas

Экономика и бизнес
19 июля, 14:45 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В среду, 19 июля, стороны подписали меморандум о реализации Западно-Анабарского лицензионного участка недр в арктической зоне Якутии

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ЯКУТСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутская компания "Туймаада-нефть" создаст совместное предприятие с сингапурской компанией Asian Oil&Gas по разработке крупного нефтегазового месторождения в арктической зоне Якутии. Об этом гласит подписанный в среду сторонами меморандум о взаимопонимании.

"Якутская компания "Туймаада-нефть" подписала меморандум о реализации Западно-Анабарского лицензионного участка недр в арктической зоне Якутии с сингапурской нефтегазовой компанией Asian Oil&Gas. В рамках подписанного документа планируется создание совместного предприятия. Иностранный инвестор заинтересован в этом крупном нефтегазовом проекте", - сказал ТАСС министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов.

Ранее сообщалось, что нефтяная компания "Туймаада- нефть", которая обладает лицензией на этот участок, в настоящее время ведет поиск инвесторов для реализации проекта. Логистика проекта связана с развитием Северного морского пути (СМП).

Перспективные ресурсы по Западно-Анабарскому участку по международной классификации составляют: нефти - 266,6 млн тонн, природного газа - 495,3 млрд куб. м.

Согласно оценке Сибирского НТЦ нефти и газа, годовая добыча углеводородов на лицензионном участке может составить 12 млн тонн нефти в год, 10 млрд кубометров природного газа в год и 114 тыс. тонн газового конденсата. Согласно проекту, сжиженный природный газ будет транспортироваться по главной судоходной магистрали России в Арктике - Северному морскому пути в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для этого необходимо строительство подводящего газопровода и завода по сжижению природного газа мощностью 7 - 7,5 млн тонн в год в районе терминала на берегу бухты Кожевникова или Анабарского залива. Первоначальный объем инвестиций (поисково-оценочный этап геологоразведочных работ) составляет 7 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в проект составляет 364 млрд рублей.

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