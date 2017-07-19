ВОЛС Новый Уренгой - Норильск передадут на тестирование "Норникелю"

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КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), которая обеспечит Норильску высокоскоростной интернет, передадут на тестирование "Норникелю", в августе начнется опытно-промышленная эксплуатация. Об этом сообщила в среду журналистам гендиректор компании "Единство" ("дочка" "Норникеля") Татьяна Мохова.
"Мы приняли решение в июле передать канал ВОЛС для тестирования компании "Норникель". (...) Чтобы быть уверенными, что канал полностью работоспособен, нужно его протестировать при полной нагрузке при разных условиях. После этого мы отдаем канал в опытно-промышленную эксплуатацию. Для норильского комбината это случится в августе, для города - в четвертом квартале этого года", - сказала Мохова.
По ее словам, полностью завершить проект ВОЛС Новый Уренгой - Норильск планируется до второго квартала 2018 года. "Построить ВОЛС - это полдела, нужно линию связи еще и эксплуатировать, и этому нужно учиться", - добавила гендиректор.
Она уточнила, что прокладка линии завершена на 86,5%, на самом сложном участке, от Игарки до Ванкорского нефтяного месторождения, реализована временная схема. "Самый сложный участок - от Ванкора до Игарки, потому как там нет никакой существующей инфраструктуры, нам приходиться создавать ее самостоятельно. Мы устанавливаем опорные конструкции и по этим конструкциям протягиваем ВОЛС", - пояснила Мохова.
Гендиректор отметила, что проект уникальный и характеризуется высокими рисками, в том числе сезонностью работ, погодными условиями, когда зимой морозы доходили до 60 градусов, труднодоступностью.
Как сообщалось, трасса ВОЛС протяженностью 956 км проходит по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Она поделена на семь участков (пусковых комплексов) с разной технологией реализации. Решение о прокладке волоконно-оптической линии "Норникель" принял в 2014 году.
Прокладка ВОЛС обойдется "Норникелю" примерно в 2,5 млрд рублей. Проектная скорость передачи данных - 40 гигабит в секунду. Прокладку ведет дочерняя структура "Норникеля" - компания "Единство".
Сейчас Норильск обеспечивается интернетом через спутниковый канал, который отличается низкой скоростью - всего 2-2,5 гигабит. После ввода ВОЛС в эксплуатацию, спутниковый канал останется для города резервным.