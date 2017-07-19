Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВОЛС Новый Уренгой - Норильск передадут на тестирование "Норникелю"

Экономика и бизнес
19 июля, 15:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, июля. /ТАСС

Завершить проект планируется до второго квартала 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), которая обеспечит Норильску высокоскоростной интернет, передадут на тестирование "Норникелю", в августе начнется опытно-промышленная эксплуатация. Об этом сообщила в среду журналистам гендиректор компании "Единство" ("дочка" "Норникеля") Татьяна Мохова.

"Мы приняли решение в июле передать канал ВОЛС для тестирования компании "Норникель". (...) Чтобы быть уверенными, что канал полностью работоспособен, нужно его протестировать при полной нагрузке при разных условиях. После этого мы отдаем канал в опытно-промышленную эксплуатацию. Для норильского комбината это случится в августе, для города - в четвертом квартале этого года", - сказала Мохова.

По ее словам, полностью завершить проект ВОЛС Новый Уренгой - Норильск планируется до второго квартала 2018 года. "Построить ВОЛС - это полдела, нужно линию связи еще и эксплуатировать, и этому нужно учиться", - добавила гендиректор.

Она уточнила, что прокладка линии завершена на 86,5%, на самом сложном участке, от Игарки до Ванкорского нефтяного месторождения, реализована временная схема. "Самый сложный участок - от Ванкора до Игарки, потому как там нет никакой существующей инфраструктуры, нам приходиться создавать ее самостоятельно. Мы устанавливаем опорные конструкции и по этим конструкциям протягиваем ВОЛС", - пояснила Мохова.

Гендиректор отметила, что проект уникальный и характеризуется высокими рисками, в том числе сезонностью работ, погодными условиями, когда зимой морозы доходили до 60 градусов, труднодоступностью.

О ВОЛС

Как сообщалось, трасса ВОЛС протяженностью 956 км проходит по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Она поделена на семь участков (пусковых комплексов) с разной технологией реализации. Решение о прокладке волоконно-оптической линии "Норникель" принял в 2014 году.

Прокладка ВОЛС обойдется "Норникелю" примерно в 2,5 млрд рублей. Проектная скорость передачи данных - 40 гигабит в секунду. Прокладку ведет дочерняя структура "Норникеля" - компания "Единство".

Сейчас Норильск обеспечивается интернетом через спутниковый канал, который отличается низкой скоростью - всего 2-2,5 гигабит. После ввода ВОЛС в эксплуатацию, спутниковый канал останется для города резервным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о курортном сборе
2
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
3
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
4
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
В деле о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле появился обвиняемый
7
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
Темы дня
Реклама