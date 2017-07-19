Якутия планирует изучить опыт Аляски по развитию малой авиации и энергетики

ЯКУТСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия изучит опыт Аляски в части развития малой авиации и энергетики, в том числе по возобновляемым источникам энергии. Об этом в среду ТАСС сообщил первый зампред правительства - министр экономики Алексей Стручков в среду на открытии заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) в Якутске.

"Развитие транспортной системы на севере Якутии, где авиация является безальтернативной, для нас имеет очень важное значение. Мы хотим более детально изучить опыт штата Аляска (США) по развитию малой авиации, где имеется более 12 тыс. самолетов, более 1,2 тыс. авиаплощадок и работают 270 авиакомпаний. Подобный опыт имел бы серьезное влияние на развитие нашей северной транспортной логистики", - сказал он.

Также Якутия хотела бы изучить опыт Аляски в развитии энергетики. "В штате Аляска имеется опыт создания малых гидроэлектростанций, мы также хотели бы его изучить. Кроме того, нам интересны проекты по развитию возобновляемой энергетики - солнечные станции, ветропарки", - отметил Стручков.

О РАТОП

В столице Якутии открылось 22-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства, которое продлится до 20 июля. Оно включает в себя ряд тематических сессий, в работе которых принимают участие представители 15 американских компаний и девяти регионов РФ. Его участники провели дискуссии по четырем направлениям: энергетике и энергосбережению, развитию Арктики, торговле и экономическому развитию, туризму и транспорту.

Эксперты, выступающие на площадке РАТОП, отметили, что подобные форумы дают дальнейшую перспективу для восстановления доверия и сотрудничества между двумя странами.

"Взаимоотношения России и США сложные, но благодаря таким точкам соприкосновения как РАТОП, мы сможем в дальнейшем наладить наши отношения и вывести их на новый уровень. Частный сектор США полностью независим от политики и те 15 компаний, которые прибыли в Якутск, заинтересованы во взаимодействии с регионами Дальнего Востока", - сказал генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс.

Деятельность РАТОП направлена на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества дальневосточных регионов России и тихоокеанских штатов США и обеспечивает диалог между правительствами, деловыми кругами и администрациями всех регионов-участников.

В состав РАТОП входят представители 11 регионов РФ: девяти регионов ДФО, а также Забайкальского края и Республики Бурятия. Со стороны США в партнерство входят восемь штатов: Аляска, Вашингтон, Орегон, Калифорния, Гавайи, Колорадо, Айдахо и Техас. Республика Саха (Якутия) с 1996 года является участником РАТОП и, начиная с 2011 года, ее представители принимают участие в ежегодных заседаниях партнерства.