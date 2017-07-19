Microsoft совместно с Baidu занимается разработкой беспилотных технологий

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Корпорация Microsoft и китайский IT-гигант Baidu объявили о планах по совместной работе над проектом беспилотных автомобилей. Об этом сообщается на сайте Microsoft.
Обе компании являются участниками проекта автономного вождения Apollo (платформа для создания беспилотного транспорта - прим. ред.), в рамках которого Microsoft будет предоставлять доступ к своему облачному сервису Azure за пределами Китая.
Как отмечается в пресс-релизе, использование при обработке данных, которые уже собирают современные беспилотные автомобили, облачных технологий, обучения машин и нейросетей поможет сделать автономные машины более безопасными.
Microsoft уже давно работает с мировыми автопроизводителями. Разработки компании используются (или будут использоваться) на автомобилях BMW, Ford, Renault-Nissan, Toyota и Volvo. Облачные технологии Microsoft применяются при работе систем помощи водителю, голосовом управлении и техобслуживании.