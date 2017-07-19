НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Действующие меры поддержки авторынка позволят произвести до конца года дополнительно 670 тыс. машин. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В целом все программы, которые работают на автопром, должны обеспечить производство порядка 670 тыс. автомобилей до конца года", - сказал он.

Министр отметил, что запущенные в середине текущего года пять новых программ поддержки спроса на автомобили помогут реализовать порядка 85 тыс. машин.