Урожай зерна в РФ в 2017 году может превысить 105 млн т при теплой и сухой осени

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Россия может собрать более 105 млн т зерна по итогам 2017 года в случае теплой и сухой осени, при этом экспорт в 2017-2018 сельхозгоду может составить более 35 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Ткачев прогнозировал урожай зерна в России по итогам 2017 года в диапазоне 100-105 млн т.

"Если будет достаточно сухая погода осенью - имеется виду сентябрь, октябрь, то вполне можем рассчитывать, что урожай текущего года превысит 105 млн т. Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление - это около 70 млн т, из них 20 млн т - на продовольственные цели, 40 - это кормовая база, 10 - семена. И еще около 35 млн т и выше можно формировать партии на экспорт", - сказал министр.

Однако есть "опасность", что неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются этим летом во многих регионах РФ, сохранятся и осенью. Это осложнит сбор урожая и может отразиться на его объемах, отметил Ткачев.