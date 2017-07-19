Финансирование программы проведения Дней Якутии будет сокращено на 50 млн рублей

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Финансирование проведения имиджевых культурно-познавательных программ Дней Якутии за пределами республики будет урезано на 50 млн рублей. Об этом сообщил в среду председатель правительства республики Евгений Чекин в ходе заседания организационного комитета.

"Изначально смета составляла 128 млн рублей, но после совещаний с главой Якутии Егором Борисовым было принято решение сократить эту сумму на 50 млн рублей. Таким образом, на проведение Дней Республики Саха (Якутия) в городах Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке будет потрачено не более 78 млн рублей", - сказал он.

Председатель правительства подчеркнул, что стоит задача минимизировать бюджетные расходы на проведение запланированных мероприятий в рамках проведения Дней Якутии из-за дефицита бюджета республики на 2017 год. Кабинету министров дано поручение в ближайшее время пересмотреть ранее запланированные в рамках празднования ведомственные программы и максимально оптимизировать смету расходов. Но при этом, несмотря на сокращение сметы расходов, Якутия должна быть представлена на самом высоком уровне.

В 2017 году Дни Якутии пройдут в рамках знаменательных юбилейных событий - 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25-летия Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

Дни Республики Саха (Якутия) в городах Москве, Санкт- Петербурге и Владивостоке пройдут в формате медиа- интерактивной выставки-ярмарки, посвященной историческим вехам и современным достижениям республики как форпоста развития Сибири и Дальнего Востока. Данный формат даст целостное представление об истории Якутии, о состоянии и перспективах развития региона.

Доходы бюджета Якутии по последним корректировкам составили 171,3 млрд рублей. Общий объем расходов государственного бюджета на 2017 год составляет 177,7 млрд рублей. Дефицит бюджета республики на 2017 год составляет 6,3 млрд рублей.