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"Норникель" в 2016 году увеличил инвестиции в экологические проекты почти на 10%

Экономика и бизнес
19 июля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июля. /ТАСС

В прошлом году группе компаний удалось сократить выбросы загрязняющих веществ на 6,2%

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" в 2016 году увеличила вложения в экологические проекты на 8,9% - до 25,7 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании со ссылкой на отчет о корпоративной социальной ответственности.

"В 2016 году в Норильске был закрыт устаревший Никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, начата подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. Инвестиции "Норникеля" на модернизацию производства с положительным экологическим эффектом, непосредственно экологические проекты и текущие экологические расходы составили 25,7 млрд руб. (плюс 8,9% к уровню 2015 года)", - сообщается в отчете.

Согласно документу, в 2016 году выбросы загрязняющих веществ по группе компаний "Норникель" сократились на 6,2%. Сокращение выбросов Заполярного филиала составило 5,1%, Кольской ГМК - 21,7%. Остановка Никелевого завода и модернизация Талнахской фабрики привели к существенному снижению концентрации диоксида серы в жилой зоне Норильска.

"Мы стремимся стать мировым лидером в области устойчивого развития среди предприятий горно-металлургической отрасли. В 2016 г. компания прошла очень важную веху в своей экологической программе, закрыв устаревший Никелевый завод в Норильске. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наше производство было более экологически чистым, безопасным и отвечающим высшим стандартам устойчивого развития", - приводят в пресс-службе слова президента "Норникеля" Владимира Потанина.

В прошлом году инвестиции компании в местные сообщества и благотворительную деятельность составили 7,4 млрд рублей (в 2015 году - 7 млрд рублей). Всего на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры было направлено 23,6 млрд рублей.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

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