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Кабмин предлагает вернуть лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок

Экономика и бизнес
19 июля, 15:56 UTC+3

На совещании с членами правительства Владимир Путин отметил, что с отмены лицензирования в 2011 году, число ДТП с участием автобусов растет

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НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен увеличением числа аварий с участием автобусов. Кабинет министров предлагает проект закона по возврату лицензирования в сферу пассажирских автоперевозок.

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"Мы в 2011 году отменили лицензирование на некоторые виды автомобильных перевозок, в том числе и автобусных. С этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов", - заявил глава государства на совещании с членами правительства. По оценке Путина, "за первую половину этого года рост [количества аварий] значительный по сравнению даже с прошлым".

На вопрос президента, что планируется предпринять для исправления ситуации, министр транспорта Максим Соколов сообщил, что в правительство внесен законопроект, возвращающий лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок.

"После 2011 года, когда была отменена система лицензирования пассажирских перевозок для заказных видов перевозок и для собственных нужд, мы видим именно в этом секторе постоянный рост ДТП. И в связи этим, Минтранс разработал и внес в правительство проект федерального закона, который вносит соответствующие изменения в действующий закон о лицензировании и возвращает лицензирование для перевозки пассажиров всем автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек", - сказал Соколов.

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